Hayatımın Neşesi dizisinde final bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. TRT 1'in yaz sezonu dizilerinden biri olan Hayatımın Neşesi, bu akşam son kez izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği dizinin final bölüm özeti ve neden final yaptığına dair bilgiler...