Hayata bir daha asla aynı pencereden bakamayacaksınız: 5 budizm felsefesi
Hayat çoğu zaman zorluklarla doludur. Bu zorluklardan kaçmak daha cazip gelse de onlarla yüzleşmemiz hayatımızı yaşayabilmemiz açısından daha tatmin edicidir. Budist öğretiler, evrenin doğal düzenine direnmek yerine yaşamı bütün olarak ele almayı, olumsuz yönleri bile kucaklamayı ve gerçekliğe uyum sağlamaya teşvik eder. İşte, Budizm'den hayata dair 5 gerçek…
- 1
ENDİŞELENMENİN SİZE HİÇBİR FAYDASI YOKTUR
Vietnamlı bir Budist rahip olan Thich Nhat Hanh şöyle diyor: Endişelenerek hiçbir şeyi çözüme kavuşturamazsınız.
Burada anlatılmak istenen, gelecekle ilgili aşırı endişelenmeniz geleceğinizi değiştirmeyeceği; yani gelecekteki sorun veya mutluluklar üzerine düşünmek yerine şu anı yaşamanız gerektiğidir.
- 2
MUTLU OLMAK İSTİYORSANIZ GERÇEĞİ OLDUĞU GİBİ GÖRMELİSİNİZ
Amerikalı budist Pema Chödrön'e göre, iki alternatifimiz var: Ya inançlarımızı sorgularız ya da sorgulamayız. Ya gerçekliğin sabit versiyonlarını kabul ederiz ya da onlara meydan okumaya başlarız.
Burada anlatmak istediği sabit inanç ve varsayımlara meydan okumanın önemidir. Sabit gerçekleri direkt kabul etmekle, sorgulama yolculuğuna çıkmak arasındaki seçime dikkat çekiyor.
- 3
DEĞİŞİMİN ANAHTARI SİZİN ELİNİZDE
Japonyalı budist Daisaku Ikeda, Budizm'in sürekli değişim görüşünü vurguluyor. ''Budizm her şeyin sürekli bir akış halinde olduğunu savunur. Buradaki durum, değişim tarafından sürüklenip sürüklenmeyeceğimiz ya da liderliği ele geçirip hayatımız hakkında olumlu değişiklikler yapıp yapmayacağımızdır.''
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- 4
ACI ÇEKMENİN KÖKENİNDE GELİP GEÇİCİ DUYGULAR YATAR
Ünlü yazar Yuval Noah Harari’nin sözleri, geçici duyguların peşinde koşmaya ve bunun sonucunda ortaya çıkan sürekli tatminsizliğe değiniyor. ''Budizm'e göre acı çekmenin kökeni ne acı duygusudur ne de üzüntü. Aksine acı çekmenin gerçek kökü, sürekli bir huzursuzluk içinde olmamıza sebep olan, gelip geçici duyguların bitmek bilmeyen ve anlamsız arayışıdır.''
Gerçek tatminin, yaşamın geçiciliğini kabul etmekten ve kişinin iç huzurunu bulmasından kaynaklandığını anlamak Budist felsefesinin temel taşıdır.
- 5
MEDİTASYON ACIYI AZALTMANIN YOLLARINDAN BİRİSİDİR
Meditasyon yoluyla kişi, duyguların geçici doğasına dair içgörü edinir. Meditasyon sayesinde gelen bu farkındalıkla, bireylerin şimdiki zamanı yaşaması sağlanarak dinginlik duygusu kazanılır.
Yazar Harari şöyle diyor: Meditasyonda zihninizi ve bedeninizi yakından gözlemlemeniz, tüm duygularınızın ortaya çıkıp geçişine tanık olmanız ve onları takip etmenin ne kadar anlamsız olduğunu fark etmeniz gerekir. Takip durduğunda zihin rahatlar.
Kaynak: Mystical Raven