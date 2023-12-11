Hayata bir daha asla aynı pencereden bakamayacaksınız: 5 budizm felsefesi

ENDİŞELENMENİN SİZE HİÇBİR FAYDASI YOKTUR

Vietnamlı bir Budist rahip olan Thich Nhat Hanh şöyle diyor: Endişelenerek hiçbir şeyi çözüme kavuşturamazsınız.

Burada anlatılmak istenen, gelecekle ilgili aşırı endişelenmeniz geleceğinizi değiştirmeyeceği; yani gelecekteki sorun veya mutluluklar üzerine düşünmek yerine şu anı yaşamanız gerektiğidir.