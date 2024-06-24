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        Haberler Bilgi Magazin Hayalimdeki Düğün filmi konusu ve oyuncuları: Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Hayalimdeki Düğün filmi konusu ve oyuncuları: Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir?

        Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filmi 24 Haziran Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz'in paylaştığı film 2022 yılında gösterime girdi. Mark Hammer , Elizabeth Meriwether'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturmaktadır. İşte Hayalimdeki Düğün filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:24
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        • 1

          Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Hayalimdeki Düğün filmi aksiyon, romantik komedi türünde kaleme alınmıştır. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, "Hayalimdeki Düğün filminin konusu nedir, Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Hayalimdeki Düğün filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          HAYALİMDEKİ DÜĞÜN KONUSU NEDİR?

          Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin bir araya gelmesine neden olur. Bu durum düğün için tehkike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir.

          Düğünde konuklardan birisi rehin olarak alınınca işler iyice karışır ve sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

        • 3

          HAYALİMDEKİ DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Lenny Kravitz.

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