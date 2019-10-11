Hayal Köseoğlu kimdir?

26.05.1992 (27 yaşında) tarihinde İstanbul da doğan Hayal Köseoğlu oyuncu, model ve ses sanatçısıdır. 1.70 cm boyunda ve 60 Kg ağırlığında olan Hayal Köseoğlu Aydın da Tiyatro eğitimi almıştır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü’nde öğrenimine devam ediyor. Hayal Köseoğlu önce reklam filmlerinde oyuncu olmuş sonra da tiyatro oyunlarında kendini geliştirmiştir. Hayal Köseoğlu’nun ilk dizi deneyimi henüz 6 yaşında iken çocuk oyuncu olarak yer aldığı Ruhsar dizisi olmuştur.

Daha sonra Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alan ve güzelliği ile yapımcıların dikkatini çeken Hayal Köseoğlu Arkadaşlar İyidir dizisi ile izleyiciye kendini beğendirmiştir. Hayal Köseoğlu çeşitli projelerde yer alsa da en çok tanındığı proje 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Arkadaşlar İyidir dizisi olmuştur. 2018 de ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Polis Derya olarak yer almış Ufak Tefek Cinayetlerde canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanınmıştır. Sinema kariyerine fantastik-gençlik filmi Özgür Dünya ile adım atan genç oyuncu, ardından Aras Bulut İynemli ile 7. Koğuştaki Mucize filminde başrolde yer almıştır. Yine vizyon tarihi 2019 olan Foks Tv ekranlarında yayınlanan Sesinde Aşk Var filminde de Burak Tozkoparan ile başrolleri paylaşmış ve Deniz karakterine hayat vermiştir.

Post prodüksiyonu devam eden ve 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan sinema filmleri Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Tiyatro oyunlarının da içinde bulunan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu Fantastik Hikayeler Makinesi ve DasDas prodüksiyonu antik oyun Yakaranlar ile tiyatro izleyicisinden de tam not almıştır.

Oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Hayal Köseoğlu’nun dijital müzik platformlarında sözü-müziği kendisine ait olan pek çok şarkısı bulunuyor. Hayal Köseoğlu aynı zamanda ses sanatçısıdır. En son 2018 yılında Bahar Melankolisi isimli teklisi kendi ismi ile yayında olan Youtube video kanalı üzerinden yayınlanmıştır. Şarkının söz ve müziği kendisine aittir. Daha şimdiden başarılı bir oyunculuk kariyeri sergileyen Hayal Köseoğlu, ilerleyen yıllarda dizi sektörünün en ünlü isimleri arasında yer alabilecek kadar üstün bir oyunculuk yeteneğine sahiptir

Mucize Doktor dizisinin en güzel Hemşiresi Hayal Köseoğlu oldu. Hâlâ İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında Müzikal eğitimi almaya devam eden Hayal Köseoğlu eğitimi ile birlikte Mucize Doktor dizisinde de Hemşire Açelya olarak izleyici karşısına çıkacak. Ali isimli Savant Sendromu ve Otizm sendromu hastası olan bir doktorun hikayesinin anlatılacağı Mucize Doktor dizisinde Açelya Ali’nin hastahaneden Hemşire arkadaşı olacak.

Mucize Doktor dizisinde Hemşire Açelya karakteri 22 yaşında çok zeki ve güzel bir hemşiredir. Güzelliğinin farkında olan Açelya yakışıklı bir doktor ile evleneceği hayali içerisindedir ve durumun bu şekilde olacağından da oldukça emindir fakat o adamın Doktor Demir olmasını çok istemektedir. Açelya’nın en yakın arkadaşı Nazlı’dır. Doktor Nazlı ile aynı evde kalan Açelya en çok da Nazlı’yı kıskanmaktadır zira Demir Nazlı’ya Nazlı’da Doktor Ferman’a aşıktır. Açelya doktorlar ve hemşirelerin arasında bir statü farkı olmasına çok kızmaktadır; önemli olan iki insanın bir birini beğenmesidir. Statünün bir önemi yoktur; ama Açelya elinden gelse lise yıllarına dönüp doktorluk için çalışmayı bile istemektedir. Açelya en büyük eksikliğinin doktor değil hemşire olduğunun farkındadır. Bu nedenle de Demir’e deliler gibi aşık olsa da bunu ona itiraf edemez.

Güzel be başarılı oyuncu, 170 cm boyunda, 65 kg ağırlığında ve ikizler burcu olan Hayal Köseoğlu’nun bilinen bir sevgilisi yoktur.

Hayal Köseoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler: