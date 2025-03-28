Hawaii'de Kilauea Yanardağı 300 metre yüksekliğe lav püskürttü
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttü
- 1
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmeye devam ettiğini duyurdu.
- 2
Yanardağın 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürttüğü bilgisi paylaşılırken, volkanik faaliyetten dolayı yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığı bildirildi.
- 3
Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana toplamda 15 kez lav püskürttü.
-
- 4
Bu püskürtmelerin en kısası 13 saat, en uzunu ise 8 gün sürdü.
- 5
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.