Havayolunda yolcu rekoru

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2024 Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 74 bin 591’e, dış hatlarda ise 63 bin 727’ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 178 bin 614’e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, Nisan ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 28,0 artış meydana geldiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Nisan ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 244 bin 590’a dış hat yolcu trafiğinin 9 milyon 715 bin 111’e ulaştığını belirterek, “Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 973 bin 101 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılının Nisan ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 52,9; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 55,1 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği yüzde 53,7 artış ile rekor tazeledi. Havalimanları yük trafiği ise nisan ayında iç hatlarda 72 bin 269 ton, dış hatlarda 300 bin 161 ton, toplamda 372 bin 430 tona ulaştı.” açıklamasında bulundu.

REKLAM DÖRT AYDA YOLCU SAYISI 62 MİLYONA YAKLAŞTI 2024 yılının ilk 4 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 270 bin 495, dış hatlarda 221 bin 040’e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 653 bin 472 uçak trafiğine ulaşıldığını ifade etti. 2024 yılı ilk dört aylık süreçte hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,4; dış hat uçak trafiğinde ise yüzde 17,2 artış gösterdiğini belirten Uraloğlu, üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinin yüzde 13,4 artış gösterdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, bu süreçte Türkiye geneli havalimanlarında iç hatlarda 28 milyon 950 bin 375 yolcuya, dış hatlarda ise 32 milyon 868 bin 310 olmak üzere bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 61 milyon 879 bin 94 yolcuya hizmet verildiğinin altını çizdi. 2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 23.1 dış hatlarda yüzde 24,4 olmak üzere direkt transit yolcu trafiği dahil olmak üzere yolcu trafiğinde yüzde 23,6 artış olduğunu kaydetti. Uraloğlu söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 256 bin 240 ton, dış hatlarda 1 milyon 117 bin 156 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 373 bin 395 tona ulaştığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU SAYISI YÜZDE 48 ARTTI Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda Nisan ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 180’e, dış hatlarda 32 bin 700 olmak üzere toplamda 42 bin 880’e ulaştığını belirterek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 499 bin 4, dış hatlarda 5 milyon 92 bin 523 olmak üzere toplamda 6 milyon 591 bin 527 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 29, dış hat uçak trafiğinde yüzde 36 olmak üzere toplam uçak trafiğinde yüzde 34 artış meydana geldi. Nisan ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 38 dış hat yolcu trafiği yüzde 51 olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 48 artış gösterdi.” diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI 4 AYDA 24.2 MİLYON YOLCU TAŞIDI Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda dört aylık sürede; iç hatlarda 36 bin 615, dış hatlarda 126 bin 413 olmak üzere toplamda 163 bin 028 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Dört aylık süreçte İstanbul Havalimanı’nı iç hatlarda 5 milyon 57 bin 817, dış hatlarda 19 milyon 205 bin 681 yolcu olmak üzere toplamda 24 milyon 263 bin 498 yolcunun kullandığını belirten Uraloğlu, “2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 2; dış hat uçak trafiği yüzde 15 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 12 artış gösterdi.” dedi. 2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14; dış hat yolcu trafiği yüzde 18 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 17 artış gerçekleştiğini kaydetti.

SABİHA GÖKÇEN'DE YÜZDE 59'LUK REKOR ARTIŞ İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda nisan ayında 9 bin 571’i iç hatlarda, 10 bin 244’ü dış hatlarda olmak üzere toplam uçak trafiğinin 19 bin 815’e ulaştığını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanımızda yolcu trafiği; iç hatlarda 1 milyon 655 bin 799, dış hatlarda 1 milyon 680 bin 387 olmak üzere toplamda 3 milyon 336 bin 186 oldu. Nisan ayı uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 30 artış meydana geldi. Nisan ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 55; dış hat yolcu trafiği yüzde 63 olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 59 artış gösterdi.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, ayrıca genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda nisan ayında 1.877 uçak trafiği gerçekleştiğinin altını çizdi.

SABİHA GÖKÇEN, DÖRT AYDA 76 BİN 545 UÇAK TRAFİĞİNE ULAŞTI Bakan Uraloğlu, “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise dört aylık sürede; iç hatlarda 35 bin 182, dış hatlarda 41 bin 363 olmak üzere toplamda 76 bin 545 uçak trafiği; iç hatlarda 5 milyon 950 bin 767, dış hatlarda 6 milyon 817 bin 502 olmak üzere toplamda 12 milyon 768 bin 269 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 11; dış hat uçak trafiği yüzde 20 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 16 artış gösterdi.” ifadelerini kullandı. 2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 30; dış hat yolcu trafiğinde ise yüzde 30 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 30 artış olduğunu bildirdi. Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu dönemde 8 bin 72 uçak trafiği olduğunun da altını çizdi.