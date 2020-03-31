Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),havalimanlarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Havalimanlarında, 7 gün 24 saat hizmet sunma ilkesiyle görev yapan DHMİ, koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemlerle yolcu hareketi sona eren, hiç uçuşun yapılmadığı havalimanlarında yeni bir uygulama başlatıyor.

İŞTE O UYGULAMA



Buna göre İstanbul, Adana, Esenboğa, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir Adnan Menderes, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun- Çarşamba, Trabzon, Hatay ve Van Ferit Melen olmak üzere toplam 15 havalimanı 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam edecek.

Kalan 39 havalimanı, mesai saatleri içinde faaliyet gösterecek. Aralarında Sinop, Amasya-Merzifon, Uşak, Zafer, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin’in de bulunduğu havalimanları, saat 08.30’da açılacak, saat 17.30’da kapanacak. Hafta sonu kapalı olacak. Bu havalimanlarında, acil ya da olağanüstü durumlarda hızla hizmete girmeleri için personel bulundurulacak.

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