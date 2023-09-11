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        Haberler Gündem Güncel Türkiye'ye kış erken geldi! O il buz tuttu... - En son haberler

        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu

        Hava sıcaklıklarının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü Ardahan'da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kentte araçların camları buzla kaplandı, bitkilerde yoğun kırağı oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:51
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        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sıcaklığın düşmesiyle oluşan soğuk nedeniyle bitkilerde yoğun kırağı oluştu.

        Park halindeki araçların camları ise buzla kaplandı.

        Güneşin doğmasıyla kırağı etkisini yitirdi.

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