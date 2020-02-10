Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kontrolör, kaza yapan uçağın pilotlarına, rüzgarın şiddeti ve yağmur hakkında bilgi verdiğini, daha önceki iki uçağın pas geçtiğini belirttiğini aktardı. Kontrolör, “Bu veriler, tespitler ve bilgiler ışığında kaza yapan uçağın da pas geçeceğini düşündük” dedi. Bu sözler, özel havayollarında, “yakıt tasarrufu baskısı” iddialarının araştırılması yönündeki iradeyi güçlendirdi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen hafta yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı.
Ankara’dan uzman ekipler, kazanın nedeni araştırmak üzere bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava trafik kontrolörleri, meydan müdürleri, işletmeci şirket ve diğer yetkililerle görüşmeler yapılıyor. Sahada da teknik çalışma yapılıyor. Kazanın öncesine ve oluş anına ilişkin yapılacak tespitlerde yararlanılmak üzere ilgili kişiler dinleniyor. Veriler toplanıyor.
ABD HEYETİ HAFTA SONUNA KADAR İSTANBUL’DA
ABD’den de Ulusal Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nden 4, ABD sivil havacılık otoritesinden 2 uzman ile kaza yapan uçağın üreticisi Boeing firmasından 5 kişilik bir heyet İstanbul’a gelmişti. ABD’liler de “gözlemci” olarak kazayla ilgili çalışmalarda yer alıyor. Heyetin, bu hafta sonuna doğru Türkiye’den ayrılabileceği belirtiliyor.
KONTROLÖR NE ANLATTI?
Uçak kazasına ışık tutacak en önemli “tanık” olarak hava trafik kontrolörleri gösteriliyor. Kontrolörler de dinlendi. Kontrolör, kaza yapan uçağın pilotlarına, rüzgarın şiddeti ve yağmur hakkında bilgi verdiğini söyledi. Daha önceki iki uçağın “pas” geçtiğini belirttiğini vurguladı ve ekledi: “Bu veriler, tespitler ve bilgiler ışığında kaza yapan uçağın da pas geçeceğini düşündük” dedi.
KAPTAN PİLOTTAN KÖTÜ HABER
Kaza yapan uçağın Türk kaptan pilotu, kazadan ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Pilotun, tedavisi hastanede sürüyor. Kaptan Pilot Mahmut Aslan’ın, sağlık nedeniyle yeniden görevine dönemeyebileceği belirtiliyor.
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