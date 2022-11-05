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Meteoroloji'den uyarı! 2 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak...

Giriş: 05.11.2022 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı: 2 bölgede sağanak etkili! Güncel İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
Meteoroloji'den uyarı! 2 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİSE DİKKAT UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 18, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 20, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 27, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 25, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 28, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 25, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 25, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 21, Az bulutlu ve açık.

KAYSERİ: 18, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 20, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 17, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 18, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 17, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ARTVİN: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı.

ERZURUM: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 11, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 13, Az bulutlu ve açık.

HAKKÂRİ: 14, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 24, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 21, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 25, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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