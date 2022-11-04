Yağmur sonunda geliyor!

Neyse ki bu pazar durum biraz değişecek. Yaz gibi sıcak ve güneşli cumartesinin ardından Batı bölgelerde pazar günü yağmurlar bekliyoruz. İzmir dahil kıyı Ege’de orta kuvvetli yağış gök gürültüsü ve şimşekli bir havada sokulacak, günün tamamı olmasa da öğlen saatlerinde Ege, Akdeniz ve biraz da Marmara’nın güneybatısı bu yağmurlardan etkilenir.

Çökmek isteyen hava, şehirlerin saldığı kirleticilerle daha da kirlendi ve hareketsiz bölgelerde sabahın erken saatleri puslu ve sisli geçiyor.

İstanbul önce 20, ardından 23 dereceye yükselerek yaz tadı veriyor, cumartesi günü bu ısınmayı hissederiz.

Ankara ve çevresindeki merkezler bu sis ve pus hadisesinden kıyı merkezlere göre daha yoğun etkileniyor. Sabah ve gece astım, nefes darlığı gibi rahatsızlıklar artabilir hazırlıklı olmakta yarar var.

Pazar-Pazartesi beklenen bu yağış geçişlerine ilave olarak yeni haftada Salı gününden itibaren daha soğuk bir hava yerleşecek. Bugün 19-20°C olan merkezlerin haftaya 14-16°C olmasını bekleyebiliriz. Kış güneşi yaklaşıyor.