Hava durumu | Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Bugüne dikkat! MGM hava durumu raporu ile 22 Kasım hava nasıl olacak?

HABERTURK.COM / İHA

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardında megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı.

YAĞMUR VE LODOS VURDU Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

HAREM'DE YAZIHANENİN ÇATISI UÇTU DHA'da yer alan habere göre Üsküdar'daki Harem Otogarı´nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.

BUGÜN İÇİN UYARI YAPILDI Meteoroloji'den alınan verilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İzmir'den Hatay'a uzanan Akdeniz kıyısında gök gürültülü olacağı öğrenildi. MARMARA'NIN TAMANINDA SAĞANAK VAR Başkent'te de bugün yağmur beklendiği öğrenilirken sıcaklıkların biraz düşerek 15 derece olacağı bildirildi. Ankara ve İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nde de sağanak bekleniyor.

BURSA İÇİN SON DAKİKA UYARISI İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulunuldu. Akşam saat 20.00 saatleri arasında geçerli uyarıda, "Kuvvetli rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR Öte yandan yarın Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar, hafif fırtına beklendiği de bildirildi. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı 60 km'yi, Doğu Karadeniz'de ise 70 km'yi bulacak.

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI Marmara'da dün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

MARMARA VE KUZEY KIYI EGE'DE LODOS Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yine Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIYI EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK Sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege’nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m2), Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR Yapılan son tahminlere göre yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 15/9 Yağmurlu. İSTANBUL: 15/12 Yağmurlu. İZMİR: 20/13 Gök gürültülü sağanak yağışlı. ANTALYA: 21/15 Gök gürültülü sağanak yağışlı. MERSİN: 24/16 Gök gürültülü sağanak yağışlı. HATAY: 19/11 Gök gürültülü sağanak yağışlı. KONYA: 17/9 Yağmurlu. ESKİŞEHİR: 16/8 Yağmurlu. TRABZON: 24/18 Yağmurlu. KARS: 14/-3 Parçalı bulutlu. ERZURUM: 12/0 Parçalı bulutlu. DİYARBAKIR: 17/6 Parçalı bulutlu. ŞANLIURFA: 18/11 Parçalı bulutlu.