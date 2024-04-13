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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den uyarı! 5 bölgede sağanak, hava durumu son dakika

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 07:45 Güncelleme: 13.04.2024 - 07:45
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
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        Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Adıyaman ve Gaziantep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine ilişkin uyarıda bulunuldu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteorolojiden alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu.

        İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

        BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

        MANİSA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MERSİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu.

        KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı.

        BOLU: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

        ZONGULDAK: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu.

        SİNOP: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu.

        AMASYA: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

        TRABZON: 15, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

        KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        VAN: 15, Parçalı ve az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu.

        GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİİRT: 24, Parçalı bulutlu.

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

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