Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; bugün Marmara Bölgesi dışında 6 bölgemizde yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. 7 kentimiz içinse "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 07:03 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU, GÜNEYDOĞU VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        2 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

        REKLAM

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR OLACAK

        Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji tarafından Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 26, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        ISPARTA: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 16, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 15, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        TRABZON: 14, Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 11, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 11, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 22, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 14, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 21, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        GAZİANTEP: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 20, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        SİİRT: 18, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 23, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Habertürk Anasayfa