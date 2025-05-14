Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

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KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 20, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 21, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 26, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ISPARTA: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 16, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 15, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON: 14, Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 11, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

KARS: 11, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA: 22, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 14, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 21, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

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GAZİANTEP: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN: 20, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

SİİRT: 18, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 23, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor