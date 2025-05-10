Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında 6 bölgede yağış bekleniyor. 5 bölgede ise kuvvetli rüzgar nedeniyle 23 kent için "sarı" alarm verildi. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
5 BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
"SARI" ALARM VERİLEN 23 KENT
Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar nedeniyle "sarı" alarm verilen 23 ilimiz şöyle: Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 28, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
BURSA: 24, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
BALIKESİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 26, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 32, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 27, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 32, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 34, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 35, Parçalı ve az bulutlu