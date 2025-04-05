Meteoroloji'den saatli uyarı! 11 il için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün tüm bölgelerde sağanak bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu ve 11 kent için "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı ve yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI UYARISI
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
"SARI" ALARM VERİLEN 11 KENTİMİZ
Meteoroloji'den "sarı" alarm verilen 11 ilimiz şöyle: Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:
ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 14, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere Avrupa yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 17, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 18, Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 16, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 19, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 17, Doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
HATAY: 19°, Öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
MERSİN: 18, Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 15, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 13, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 14, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 20, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışı yağmurlu
KARS: 12, Yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
VAN: 11, Yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 18, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 16, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 16, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 20, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı