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        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Meteoroloji uyardı: 17 Ocak 2024 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

        Meteoroloji duyurdu: 17 Ocak bugün hava nasıl olacak?

        Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 00:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 00:16
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        • 1

          Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 17 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

        • 2

          17 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

          İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.

        • 3

          Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 9 dereceye çıkarken gün boyu Başkent'e bulutlu bir hava hakim olacak.

          İzmir yarın mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklara giriş yapıyor. 10 ile 18 derece arasında değişen sıcaklıklara bulutlu bir hava eşlik edecek.

        • 4

          17 OCAK ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın Türkiye'nin Batı bölgesi daha sıcak bir güne uyanacak. Geçtiğimiz haftalarda 0 dereceye yakın giden dondurucu soğuklar tamamen çekilmese de havanın daha ısınacağını söyleyebiliriz.

        • 5

          Doğu bölgesi'nde ise yağmur ve kar yağışı yer yer kendini gösterecek. Muş, Erzurum, Erzincan, Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklenirken Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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