17 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

İstanbul uzun süredir etkisi altında olduğu yağmur ve karlı havadan bir günlüğüne de olsa çıkıyor. Yarın güneş, bulutların ardından kendini gösterecek. Sıcaklıklar ise 6 ile 11 derece arasında değişecek.