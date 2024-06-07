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        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre cumartesi günü, yurdun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 18 kent için "sarı" alarm verilerek, sel ve su taşkınına karşı uyarıda bulunuldu. Ankara Valiliği, Başkent'te, yarın 12.00-21.00 saatleri arasında şiddetli yağış beklendiğini duyurdu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:21
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        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
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        Ankara'da, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışın 12.00-21.00 saatleri arasında etkili olacağı tahminine yer verildi. Vatandaşların yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        İÇ ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR

        Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya’nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu’nun güneyi, Manisa’nın doğusu, Kütahya, Balıkesir’in güneydoğusu ile Bursa’nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın cumartesi öğleden sonra etkili olacağı bildirildi.

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        DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ VAR

        Cumartesi günü; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        SU VE TAŞKINA DİKKAT

        Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        "SARI" ALARM VERİLEN 18 KENT

        Meteoroloji tarafından sarı alarm verilerek uyarıda bulunulan 18 kent ise şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.

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