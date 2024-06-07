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Ankara'da, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Valilik'ten yapılan açıklamada, yağışın 12.00-21.00 saatleri arasında etkili olacağı tahminine yer verildi. Vatandaşların yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İÇ ANADOLU'DA ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Konya’nın kuzey ve batısı, Çorum, Bolu’nun güneyi, Manisa’nın doğusu, Kütahya, Balıkesir’in güneydoğusu ile Bursa’nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın cumartesi öğleden sonra etkili olacağı bildirildi. REKLAM

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ VAR Cumartesi günü; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SU VE TAŞKINA DİKKAT Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"SARI" ALARM VERİLEN 18 KENT Meteoroloji tarafından sarı alarm verilerek uyarıda bulunulan 18 kent ise şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.