Hava durumu: Afrika’dan gelen tozlar ne kadar daha etkili olacak?

Mevsim Türkiye’de artık ilkbahara döndü, İstanbul ve kıyı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları 10°C’lere yerleşti. Gündüzler yeni haftada 14 ila 22°C aralığında salınacak görünüyor.

Güne erken başlarken yine ince montlara sarılıyor, yer yer önünü kapatıyoruz. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu güneşle ısınırken kolayca 25°C sıcaklıklara ulaşıyor. Güneye yaz erken gelir ancak bu yıl biraz da erken geldi.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu’da dağlarımız kar yüklerinden yavaşça kurtulmak isterken bölgedeki akarsular daha coşkun akmaya başladı bile, Tunceli, Bitlis, Muş, Hakkari, Ardahan, Erzurum gibi merkezlerin köy ve yayla yollarında havanın da ısınmasıyla çığ düşme tehlikesi artıyor.

AFRİKA’DAN TOZ

Kuzey Afrika üzerinde bir süredir etkili olan bir basınç alanı kuvvetli rüzgarlar oluşturdu, bu düzenli ve aynı yöne doğru esen rüzgarlar Libya ve çevresinden taşıyabildiği tozu kuzeydeki ülkeler üzerine bırakıyor. Gelecek 72 saat boyunca havanın Türkiye’de (özellikle batı ve güney bölgelerde) normale göre 1.5 kat daha fazla tozlu olmasını bekleyelim, bu durum astım gibi hastalıkları olan insanları rahatsız edecektir.

Yeni haftanın ilk günleri beklenen yağmurlar ile bir kısmı yere iner bu tozun, hatta toprağa ve ekinlere bir gübre etkisi yaparak faydası olduğunu söyleyebiliriz (çöl tozları ve minik partiküller mineral ve bazı metaller içerebiliyor). Günlük yaşamda ise hava kalitesini düşüren bu durum Türkiye’de 5-6 Nisan’a kadar sürecek görünüyor.

Not: Havalar iki gün sıcak, üç gün mevsim ortalamalarına yakın seyrediyor. Gelecek hafta, bu haftadan serin geçebilir ancak korkmayalım kış geri gelmiyor. Montları destek amaçlı yanımızda tutmakta yarar var.

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