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Hava durumu 14 Kasım 2019 - Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da haftasonu havalar nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde son dakika kuvvetli yağış uyarısı yaparken, İstanbul 5 günlük hava durumu için tahminleri değerlendirdi. İstanbul'da haftasonu havalar nasıl? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 14 Kasım 2019 Meteoroloji İstanbul hava durumu verileri...

14.11.2019 - 14:32 | Güncelleme: Gündem
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim),Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim),Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli(21-50 kg/m2),Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli(51-75 kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edirne çevreleri ve zamanla bölgenin batısı ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trakya'nın kuzey kıyıları sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor..

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
15 Kasım Cuma1321759194,822,49,715,8
16 Kasım Cumartesi12226891193,625,29,915,8
17 Kasım Pazar13217195182,623,39,315,2
18 Kasım Pazartesi122266948223,39,615,2
19 Kasım Salı13236593172,623,69,315,7

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