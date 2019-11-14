Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim),Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim),Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli(21-50 kg/m2),Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli(51-75 kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edirne çevreleri ve zamanla bölgenin batısı ile İstanbul ve Yalova çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trakya'nın kuzey kıyıları sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor..

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK