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Hatice Şendil: Tarifi zor bir duyguydu - Magazin haberleri

Hatice Şendil Sağyaşar: Tarifi zor bir duyguydu

Geçtiğimiz ay depremzede çocukları ziyaret eden oyuncu Hatice Şendil Sağyaşar, "Tarifi zor bir duyguydu. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürece. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi

Giriş: 18.03.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hatice Şendil Sağyaşar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizin ağır şekilde etkilendiği depremlerde yaralanan çocukları geçtiğimiz haftalarda ziyaret etmişti.

  • Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu, "Hepimiz için zor bir şeydi. Zaten uzun zamandır derinden etkileyen, üzen konular bunlar. O yüzden de bu süreçte yardımlaşmaya ve yardıma devam edeceğiz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız için, oradaki depremzede vatandaşlarımız için biz gönülden her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da devam edeceğiz. Tarifi zor bir duyguydu onların yanına gittiğimde. Ağır anlar yaşadık orada olduğumuz sürede. Dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

  • EŞİ DEPREM BÖLGESİNE OKUL YAPTIRACAK

    Hatice Şendil'in TİMS&B yapım şirketinin sahiplerinden olan yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile beraber deprem bölgesine okul yaptıracağı haberleri çıkmıştı. Bunun üzerine oyuncu, "Bunu Burak cevaplasa daha doğru olur. Çünkü, yapımcı arkadaşları ile beraber deprem bölgesine okul yaptıracaklar" ifadelerini kullandı.

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