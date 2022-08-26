"Can yanımda, sonra konuşuruz"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hatice Şendil, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinden otomobili ile çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında gören Şendil, camı yarım açarak muhabirlere selam verdi.

Yaz tatilinin çok iyi geçtiğini söyleyen Hatice Şendil, "Kusura bakmayın. Can yanımda, daha sonra konuşuruz." dedi.