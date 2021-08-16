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Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti Bodrum'da - Magazin haberleri

Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti Bodrum'da

Oyuncu Hatice Şendil, bir süredir yapımcı eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün teknelerini Cennet Koyu'nda demirleyen çift, güneşin ve denizin keyfini çıkardı

16.08.2021 - 18:08 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti, geçtiğimiz gün teknelerini Cennet Koyu'nda demirledi. Sarı bir bikini giydiği görülen Şendil, gün boyunca eşiyle birlikte oğulları Can ile ilgilendi.

  • Burak Sağyaşar, denizden çıktıktan sonra da oğlunun saçını taradı.

  • Akşam saatlerinde botla koydan ayrılan Sağyaşar ailesi, tatillerini bitirerek havaalanının yolunu tuttu.

  • 2015 YILINDA EVLENDİLER

    Mutlu bir evlilik sürdüren Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 2017'de oğulları Can'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

  • "KISKANÇ BİR EŞ DEĞİLİM"

    Mutlu evlilikleri süren çiftten Şendil, kıskanç bir eş olmadığını belirterek, "Kendini, sınırlarını keşfetmiş, hak görme konusunda kendi sınırını kesin çizmiş bir bireyim. Kıskanma ilkel bir duygu. Gelişmemiş yanı beni rahatsız eder. Tek taraflı değildir. Kıskanma duygusu her yönüyle gelişir. Moliere’in de dediği gibi: Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever" ifadelerini kullanmıştı.

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