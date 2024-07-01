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Adana'da olay, 28 Haziran’da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker (30) yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik (27) arasında tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI DHA'da yer alan habere göre aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı.

EŞİNİ SIRTINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ile Can Alagöz (57) ile bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

YARALI HALDE OLAY YERİNDEN KAÇTI Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüpheliyi gün boyunca aradı ancak izine rastlayamadı.

DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi’ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik’i, önceki gün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Öte yandan öğretmen Hatice Çelik’in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik’in cenazesi Adana’da toprağa verildi.

"BOŞANIRSA ÇOCUĞUMU GÖREMEM DİYE KORKTUM" Yarası hafif olan Gökhan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, eşi ile 2 hafta önce tartıştıklarını, eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanmak istediğini söyleyerek Adana’ya ailesinin yanına geldiğini anlatan Çelik, “2 yaşında çocuğumuz var. Boşanırsak bir daha göremeyeceğim, diye korktum.

"ARAÇ İÇİNDE PANİK HALİNDEYDİM" Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana’ya geldim. Eşimle son kez konuşmak için bir araya geldik. Araç içinde panik halindeydim. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu da göremedim. Bu yüzden boşanmak istemediğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olay yaşandı” dedi.

KATİL KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden spor eğitmeni Murat Akdöker’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Seken kurşunlarla yaralanan Ağca ve Alagöz’ün de tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme! Haberi Görüntüle Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü! Haberi Görüntüle