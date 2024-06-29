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Adana'da olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik (27) arasında tartışma çıktı.

HATİCE ÖĞRETMEN KAÇMAYA ÇALIŞTI Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı.

EŞİNİ SIRTINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

ZANLI BACAĞINDAN VURULDU Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu.

YARALI HALDE KAYIPLARA KARIŞTI Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayla ağır yaralanan Akdöker’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken seken kurşunlarla yaralanan 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI Polisin yaraladığı uzman çavuş Gökhan Çelik, bölge ablukaya alınarak gün boyunca arandı. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yarası hafif olan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

BİR ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ Öte yandan öğretmen Hatice Çelik’in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik’in cenazesi Adana’da toprağa verildi. Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü! Haberi Görüntüle