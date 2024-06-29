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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: Hatice öğretmenin katili yakalandı - Son haberler | Son dakika haberleri

        Hatice öğretmeni sırtından vurup yaralı olarak kaçan uzman çavuş eşi yakalandı!

        Adana'da, öğretmen olan 29 yaşındaki eşi Hatice Çelik'i öldürüp, bacanağı Murat Akdöker'i de ağır yaralayan, 27 yaşındaki uzman çavuş Gökhan Çelik yakalandı. Çelik'in sorgusu sürerken Akdöker'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:52
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        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
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        Adana'da olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik (27) arasında tartışma çıktı.

        HATİCE ÖĞRETMEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı.

        EŞİNİ SIRTINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

        Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker’i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen 2 kişiyle bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

        ZANLI BACAĞINDAN VURULDU

        Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu.

        YARALI HALDE KAYIPLARA KARIŞTI

        Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayla ağır yaralanan Akdöker’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken seken kurşunlarla yaralanan 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

        Polisin yaraladığı uzman çavuş Gökhan Çelik, bölge ablukaya alınarak gün boyunca arandı. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yarası hafif olan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        BİR ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Öte yandan öğretmen Hatice Çelik’in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik’in cenazesi Adana’da toprağa verildi.

        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
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