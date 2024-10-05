Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor- Trabzonspor maçı hangi kanalda?

        Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor- Trabzonspor maçı hangi kanalda?

        Hatayspor- Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Ligde beklentilerin altında giriş yapan bordo mavililer, üst üste oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Son oynadığı maçta rakibi Konyaspor'u 3-2'lik skorla saf dışı bırakan Şenol Güneş'in öğrencileri, Hatayspor karşısında bu seriyi devam ettirerek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 6 maçta 5 beraberliği bulunan bordo mavililer, geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor'u 3-2 mağlüp ederek galibiyetle tanıştı. Toplamda 8 puanı bulunan Karadeniz ekibi fikstürde 10. sırada yer alıyor. Öte yandan, 6 maça çıkan Hatayspor, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          HATAYSPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Hatayspor- Trabzonspor maçı 5 Ekim Cumartesi (bugün) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          HATAYSPOR- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

          Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Visca, Bardhi, Ozan, Nwakaeme, Banza

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Habertürk Anasayfa