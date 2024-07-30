Hatayspor, Lamine Diack'ı 1 yıllığına renklerine bağladı
Hatayspor, 23 yaşındaki futbolcu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo beyazlılar, Daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.
Geçtiğimiz sezonu MLS ekiplerinden Colorado Rapids'de forma giyen Senegalli orta saha 6 kez forma giyerken, 1 de gol attı.