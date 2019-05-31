Hatayspor - Gazişehir Gaziantep MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Süper Lig'e yükselen takım belli oldu!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Hatayspor'u penaltılarla 5-3 deviren Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükseldi!

KONTROLLÜ BAŞLADILAR

Mücadeleye iki takım da kontrollü başladı. Hatanın telafisinin olmayacağı maçta 16. dakikada Gazişehir Gaziantep gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Erhan Çelenk, son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Gökhan Alsan'ın altıpasın gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

SELİM'İN ORTASINDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

29. dakikada sağ kanatta 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrılan Selim Ilgaz, son çizgiden ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleye yönelen topu Günay Güvenç kornere tokatlamak istedi ancak üst direkten seken meşin yuvarlak altıpas içine düştü. Gazişehir Gaziantep savunmasında Oğuz Ceylan kafayla topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

BJARNASON GETİRDİ VE GOL!

45. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı böyle sonuçlandı.

BU KEZ GAZİŞEHİR DİREĞE TAKILDI!

İkinci yarıda ilk tehlike yine Gazişehir'den geldi. 56. dakikada Poepon, topun gelişine çok şık bir plase vurdu. Ancak top kalecinin bakışları arasında direkte patladı.

MİRKAN EŞİTLİĞİ GETİRDİ!

Hatayspor, 82. dakikada aradığı golü buldu. Diallo'nun içeri kestiği topu önünde bulan Gökhan Karadeniz'in vuruşu kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Mirkan Aydın beraberliği getirdi. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından golü verdi. Mücadelenin normal süresi 1-1 sonuçlanırken uzatma bölümüne geçildi.

UZATMALARDA DA EŞİTLİK BOZULMADI

Büyük heyecanda uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı. Taraflar kontrollü bir oyunu benimserken hakem Cüneyt Çakır'ın 120. dakikadaki son düdüğüyle maç penaltılara gitti.

PENALTILARDA GAZİŞEHİR 5'TE 5 YAPTI!

Penaltı atışları nefesleri kesti. Gazişehir Gaziantep'te Poepon, Jefferson, Kerim Avcı, Mehmet Erdem Uğurlu ve Ahmet Kesim penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Hatayspor'da ise Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın ve Korkishko penaltı vuruşlarını golle sonuçlandırırken, Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı auta attı.

Penaltı atışları sonucunda Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselen taraf oldu

HATAYSPOR: 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 1 (3-5 PENALTILARLA)

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Hatayspor: Akın Alkan, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 46 Hamza Gür),Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Dk. 69 Korkishko),Diallo (Dk. 118 Tom Silva),Selim Ilgaz (Dk. 100 Nimaga),Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Uğur Arslan Kuru (Dk. 95 Ahmet Kesim),Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia (Dk. 115 Kerim Avcı),Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Dk. 100 Jefferson),Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 81 Igor),Poepon

Goller: Dk. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep),Dk. 82 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Poepon, Dk. 64 Erhan Çelenk, Dk. 68 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep),Dk. 69 Mesut Çaytemel, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)