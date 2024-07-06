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        Haberler Spor Transfer Hatayspor, Dele-Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı - Futbol Haberleri

        Hatayspor, Dele-Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nijeryalı futbolcu Fisayo Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:12
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        Hatayspor, Dele-Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı
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        Hatayspor, geçtiğimiz sezon takımın önemli oyuncularından olan Fisayo Dele-Bashiru için Lazio takımı ile geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

        23 yaşındaki oyuncu, ligde 36 maçta görev alırken 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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