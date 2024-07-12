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        Hatayspor, Cemali Sertel'i kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cemali Sertel ile yeniden sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:06
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        Hatayspor, Cemali'yi tekrar kiraladı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Beyazlılar, sol bek Cemali Sertel'i yeniden kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan oyuncunun bonservisinin satın alma opsiyonlu 1 yıl daha kiralandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Cemali Sertel satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme ile kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Cemali'ye hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

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