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        Haberler Gündem Güncel Yunan unsurları balıkçı teknesine çarparak zarar verdi | Son dakika haberleri

        Yunan unsurları balıkçı teknesine çarparak zarar verdi

        Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkisinde avlanan Türk balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. Teknesi ağı hasar gören balıkçı İlker Özdemir, Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:21
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        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
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        Çanakkale'nin Gökçeada'da İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti.

        Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi.

        Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112 Acil Sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle yavaş yavaş su almaya başlayan teknedeki su, Özdemir ve oğlu tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

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        Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı.

        Daha sonra tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na doğru yola çıktı.

        "GELDİLER HAZMEDEMEDİLER VE VURDULAR"

        Balıkçı Özdemir olaya ilişkin paylaştığı videoda, "Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Kayığımız bu halde Allah'tan su almıyor. Zürafa Kayalıkları'na 4 mil uzaktayız. Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz." ifadesini kullandı.

        SAHİL GÜVENLİKTEN AÇIKLAMA

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk bayraklı "Kızılelma-1" isimli balıkçı teknesinin saat 11.25'te bölgeye geldiği ifade edildi.

        Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının yakın mesafeden geçerek "Kızılelma-1" isimli tekneyi taciz ettiğinin ve sol ön tarafına çarparak balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine 4 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.

        Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye intikali sırasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun süratle uzaklaştığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bölgede yapılan incelemelerde olayın yaşandığı mahal civarında herhangi bir Yunan Sahil Güvenlik unsuru olmadığı, bahse konu balıkçı teknesindeki personelin çarpmanın etkisiyle kırılan camlardan dolayı hafif yaralandığı, balıkçı teknesinde maddi hasar olduğu tespit edilmiş ve tekne yedeklenerek Gökçeada Limanı'na intikal ettirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir.

        Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk deniz yetki alanları içinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir."

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        #balıkçı teknesi
        #yunan unsurları
        #Çanakkale
        #Gökçeada
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