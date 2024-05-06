Hatayspor Başkan Vekili Toksöz: İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübe haciz gönderdi

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Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor tesisleri ve Yeni Hatay Stadyumu'nda büyük hasar oluştu. Hatayspor Kulübü de bu sebeple bir süre hazırlıklarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İstanbul Riva'da bulunan eğitim tesislerinde yaptı.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kulübe haciz gönderdiğini söyledi.

"BİZDEN 5 MİLYON TL İSTEDİLER"

Toksöz, "Bizden tesisi, 10 Eylül 2023 tarihinde boşaltmamız istenmişti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 milyon TL para istedi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim kuruşa ihtiyacımız olduğu bir dönemde bizden para istenmesine anlam veremedik. Biz maçları kendi stadımızda oynayamadığımız için gelirimiz yok zaten. Gençlik ve Spor Bakanımızdan yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.