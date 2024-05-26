Hatayspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Dele-Bashiru ve Carlos Strandberg'in golleriyle galip gelen Hatayspor, puanını 41'e yükselterek ligde kaldı ve sezonu 15. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise ligi 50 puanla 8. bitirdi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Hatayspor kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4'te Dele-Bashiru ve 57'de Carlos Strandberg attı.
Bu sonucun ardından Hatayspor, puanını 41'e yükselterek ligde kaldı ve sezonu 15. sırada tamamladı. Karadeniz temsilcisi ise sezonu 50 puanla 8. bitirdi.