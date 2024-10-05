Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kazanan çıkmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Ev sahibi ekip 14. dakikada Görkem Sağlam'la öne geçerken; bordo-mavililer bu gole 48'de Simon Banza ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Hatayspor 3 puana yükseldi. Namağlup serisini devam ettiren Trabzonspor ise 9 puana ulaştı.

        Ligin 9. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Hatayspor ise deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Lundstram'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

        14. dakikada Pedro'nun pasında ceza sahası önünde Aboubakar'ın çıkardığı topa sert vuran Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

        24. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

        30. dakikada Vista'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Erce son anda uzanarak topu çeldi.

        40. dakikada Lundstram'ın çıkardığı topa gerilerden gelen Bardhi'nin sert vuruşunda Klima meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

        45+1. dakikada Kilama'nın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan çeldi.

        48. dakikada sağ köşe noktasından Bardhi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Dragus'un kafayla çevirdiği topu Banza kafayla ağlara gönderdi. 1-1

        57. dakikada Dragus'un sol çaprazdan kaleye sert şutunda top yerden az farkla auta çıktı.

        63. dakikada sağdan Ahmet Çörekçi'nin ortasına ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        69. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.

        81. dakikada Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pompalı tüferle hastaneyi bastı
        Pompalı tüferle hastaneyi bastı
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Habertürk Anasayfa