Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesinde bulunan bir restorana ait servis rafına giren yaklaşık 2 metrelik yılına gören çalışanlar,Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine durumu bildirdi.

Restoran gelen İtfaiye ekipleri servis rafını keserek yılanın girdiği yerden canlı olarak çıkarttı.

Çıkartılan yılan itfaiye ekipleri tarafından tekrar Doğaya salındı.