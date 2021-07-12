Yazın serinleten meyvesi karpuz, kabuğuyla da ağızları tatlandırıyor

Hatay Gastronomi Evi'ndeki aşçılar tarafından israfın önlenmesi için uygulanan "Mutfakta Sıfır Atık Projesi" kapsamında, yaz meyvesi olarak tüketilen karpuzun kabukları artık çöpe gitmiyor.Kabak tatlısının yapım aşamasına benzer şekilde tatlı haline getirilen karpuz kabukları, tescilli künefe ile kabak ve peynirli irmik helvası gibi tatlılarıyla ağızları tatlandıran gastronomi kentinde, yeni bir lezzet olarak sofraları süslüyor.
Aynı zamanda kahvaltıda reçel olarak da tüketilen karpuz kabuğu tatlısı, içerisindeki aromasıyla da farklı bir lezzet sunuyor.
Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, AA muhabirine, mutfaktan çıkan atıkların sıfır olması konusuna önem verdiklerini söyledi.
Bu kapsamda birçok sebze ve meyvede uyguladıkları sıfır atık çalışmasını karpuz kabuğunda da gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:
"Mutfaktan çıkan hiçbir madde atık değildir, asla israf istemiyoruz. Bunun önüne geçmek için de mutfak ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda karpuz kabuğundan aynı zamanda reçel olarak tüketebileceğimiz bir tatlı yaptık ve inanılmaz geri bildirimler aldık. Tatlımızda haliyle hafif karpuz aroması var, damakta inanılmaz bir naif tat bırakıyor. Biz bunu yaptıktan sonra misafirlerimize yemekten sonra ikram ettik ve çok beğenildi. Sanırım bunu Antakya'da daha önce yapan yoktu, biz geliştirmeye devam ediyoruz."
Aslan, Antakya'nın mutfak kültürünü geliştirmeye devam ettiklerini kaydederek, 600 yemek çeşidine sahip gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerini tanıtmak için de çabaladıklarını ifade etti.
Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel de tatlının yapım aşamasını "Karpuz kabuklarının etli kısmını doğruyoruz. Onları bir gece kireçli suda bekletip ertesi gün şekerli suda kaynatıyoruz. Soğumasının ardından servise hazır hale geliyor. Üzerini de isteğe göre tarçınla süsleyip ikram ediyoruz." şeklinde anlattı.
- Tadanlardan tam not aldı
Giresun'dan gastronomi gezisi için Hatay'a gelen Ayselin Güler, daha önce karpuz kabuğu tatlısı yemediğini, ilk kez tattığını ve lezzetli bulduğunu söyledi.Aysel Güler ise tatlıyı çok beğendiğini ve sütlü kabak tatlısına benzettiğini aktardı.Karpuz kabuğunun değerlendirilmesini de güzel bulduğunu belirten Güler, "Bunu düşünen ve bu lezzeti ortaya çıkaranların ellerine sağlık." dedi.
İstanbul'da yaşayan Sevgi Mengüllü de kente her geldiğinde Hatay Gastronomi Evi'nde yemek yediğini anlattı.
Hatay'ın her lezzetinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Mengüllü, "Karpuzu hep meyve olarak tüketiyorduk, ilk kez kabuğundan tatlısını yeme fırsatım oldu. Hem yumuşak hem de ferahlatıcı bir tadı var, üzerindeki tarçın da ayrı bir lezzet katmış, tam bir yaz tatlısı olmuş." diye konuştu.
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