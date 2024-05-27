Hatay Valisi Mustafa Masatlı: Hataysporumuz için gururlu, sevinçli bir akşam

Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, “Hataysporumuz için gururlu, sevinçli bir akşam. 6 Şubat’ta tarihin en büyük afeti ile karşı karşıya kadı. Bu afette hayatını kaybeden sporcularımıza, vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Zorlu bir sezon geçirdik ve ligde kaldık. Futbolcularımızı, teknik heyeti, yöneticilerimizi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Hataysporumuz daha başarılı olacak. Bunun için hepimiz destek verip, gayret edeceğiz” dedi.

MEHMET ÖNTÜRK: BU TAKIMI DAHA KURUMSAL, BORÇSUZ, LİGDE SÜREKLİ KALAN, BAŞARILAR ELDE EDEN BİR TAKIM HALİNE GETİRECEĞİZ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, “Hatay olarak güzel günlere ihtiyacımız vardı. Bize bunu Hatayspor yaşattı. Tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum, taraftarımızı kutluyorum. Bugün Hatay halkının bayramı, hayırlı uğurlu osun. İnşallah şehrimizi ayağa kaldıracağız, spor kulübümüz de motivasyonumuz olacak, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olacak. 6 Şubat'tan bugüne kadar bir buçuk yıldır bu takım ciddi sıkıntılar çekti. Kendi şehrinde futbolunu oynayamadı, Mersin'e geldi. Buralara kadar geldiniz buralarda destek verdiniz Allah razı olsun, bakanlığımız destek verdi Allah razı olsun ama en önemlisi Hatay kazandı birlik, beraberlik kazandı. Bu takımı daha kurumsal, borçsuz, ligde sürekli kalan, başarılar elde eden bir takım haline getireceğiz. Bunun için her türlü çalışmayı yapacağız. 6 Şubat depreminden sonra takımın başında olan Volkan hocaya teşekkür ediyorum. Onun yerine gelen Özhan hocaya da teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, sporcularımıza, teknik heyete teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir gün. Hatay eğlenebilir” diye konuştu.