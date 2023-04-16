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Hatay'da yıkım ve enkaz çalışmaları 75 mahallede sürecek

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde, 6 Şubat Depremlerinden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede devam edecek

Giriş: 16.04.2023 - 03:37 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da yıkım ve enkaz çalışmaları 75 mahallede sürecek
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 75 mahallede sürecek
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AA

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarının 75 mahallede süreceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 16 Nisan tarihinde Açıkdere, Akasya, Akçaova, Akdeniz, Akevler, Aknehir, Aksaray, Altınçay, Anayazı, Narlıca, Armutlu, Arpahan, Aşağı Okçular, Avsuyu, Balıkdere, Bozhöyük, Büyükçat, Büyükdalyan, Cebrail, Cumhuriyet, Çekmece, Derince, Dikmece, Dursunlu, Emek, Esenlik, Esentepe, Gazi, General Şükrü Kanatlı, Gökçegöz, Güllübahçe, Gümüzgöze, Güzelburç, Habibi Neccar, Hacı Ömer Alpagöt, Hancağiz, Haraparası, Harbiye, Havuzlar, Karaali, Karlısu, Karşıyaka, Kışlasaray, Kisecik, Kocaabdi, Kuyulu, Kuzeytepe, Küçükdalyan, Madenboyu, Maşuklu, Melekli, Odabaşı, Oğlakören, Orhanlı, Ovakent, Özbek, Samankaya, Saraykent, Serinyol, Sinanlı, Subaşı, Süleyman Şah, Sümerler, Şehrizan Ürgen, Şirince, Tanışma, Tavla, Turunçlu, Ulucami, Ürgenpaşa, Üzümdalı, Yeni Cami, Yeniçağ, Yeşipınar, Zülüflühan mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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