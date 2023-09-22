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        Haberler Gündem Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandı - Son Dakika Haberleri

        Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden biri tutuklandı

        'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasarı gören illerden biri olan Hatay olmuştu. 000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:19
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        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalara devam ediliyor.

        YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

        Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. (47) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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        DENETİM SORUMLUSU DA TUTUKLANMIŞTI

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanmıştı.

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        #Hatay
        #rönesans sitesi
        #haberler
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