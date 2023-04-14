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Hatay'da acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hatay'ın Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde yeni hastanelerin yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giriş: 14.04.2023 - 00:57 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da üç ilçede acele kamulaştırma kararları
Hatay'da üç ilçede acele kamulaştırma kararları
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AA

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bazı taşınmazların yeni hastanelerin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ile Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar yeni devlet hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazların da yeni şehir hastanesinin yapımı amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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