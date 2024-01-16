Hatay'da trafiği tehlikeye atan 8 motosikletliye ceza yağdı
Hatay Dörtyol'da trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası uygulandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye attığı tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.
13 Ocak akşamı ilçede asker uğurlama konvoyunda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
DHA'nın haberine göre; görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.