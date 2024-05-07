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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da tarihi binada çıkan yangında 2 gözaltı! - Son dakika haberler

        Hatay'da tarihi binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen, "Catoni Binası" ve "Catoni'nin Konağı" olarak bilinen metruk bina alevlere teslim olmuştu. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:30
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          Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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          İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda 5 Mayıs'ta çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

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          Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binaya giren 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

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          Binaya hırsızlık için girdikleri, içeride kıyafetlerini değiştirdikleri ve yangından kısa süre önce ellerinde torbayla çıktıkları iddia edilen K.K. ve C.D. gözaltına alındı.

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          Emniyete götürülen 2 zanlının işlemleri sürüyor.

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          İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen, "Catoni Binası" ve "Catoni'nin Konağı" olarak bilinen metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

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