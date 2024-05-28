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        Haberler Gündem Hatay'da sahte içki ve ham maddesi ele geçirildi - Güncel haberler

        Hatay'da sahte içki ve ham maddesi ele geçirildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:11
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        Sahte içki ve ham maddesi ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.G'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

        Adreste yapılan aramada, 650 litre fermente edilmiş alkol, 110 litre sahte içki, 4 litre anason ve 1 damıtma kazanı ele geçirildi.

        M.G. gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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