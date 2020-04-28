Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, 15 kişiyi kumar masasında yakaladı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği karantina tedbirlerine uymamaktan ve kumar oynamaktan toplam 63.175 lira para cezası kesildi.

Ev sahibi hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlatıldı.