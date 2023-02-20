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Hatay'da korkutan deprem! Deprem mi oldu? 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Hatay'da korkutan deprem! 20 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Edinilen son dakika haberine göre AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.04'te yaşanan depremin ardından saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

Giriş: 20.02.2023 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana geşmektedir. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde artçılar yaşanmaya devam ediyor.  Son olarak 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde meydana gelen peş peşe depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Peki, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" İşte 20 Şubat Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesi...

  • ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM!

    Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 06.45'te meydana gelen 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    20 Şubat Pazartesi saat 04:07'de Elazığ Palu'da 4,5 büyüklüğünde, saat 03:58'de ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 02:57'de Malatya'da 4,4, saat 02:17'de Kahramnamaraş'ta 3,0 ve asaat 01:48'de Diyarbakır'da 3,2 büyüklüklerinde peş peşe depremler oldu.

    Saat 20.04'te Hatay Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. .

  • KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 15 Şubat günü AFAD görevlilerinin, Kahramanmaraş merkezli depremleri, AFAD'ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde ölçtüklerini, bunları sürekli yeniden değerlendirerek veri tabanına eklediklerini ifade etti.

    "Şu ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam." diyen Tatar, konuşmasını yaptığı sırada dahi artçı sayısının 3 bin 900'ü aştığına dikkati çekti.

    Tatar, 3 ile 4 arası büyüklükteki artçı sarsıntı sayısının 1253, 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısının ise 394 olduğunu bildirdi.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • AFAD'DAN AÇIKLAMA

    AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

    Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

    AFAD'DAN SAHİL ŞERİDİNDEN UZAK DURMA UYARISI

    Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.

    AĞIR HASARLI BİNALAR YAKILDI

    Depremde hasarlı binaların yıkıldığı belirtildi.

    Deprem sırasında Habertürk TV canlı yayınını Hatay'dan yapan Mehmet Akif Ersoy, Faruk Aksoy ve Fevzi Çakır da depremi hissetti ve Hatay'da yaşananları aktarıyor.

    Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Aktarılanlara göre bazı binalar yıkıldı.

    AFAD, 20.07'de Hatay, Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını bildirdi. Bölgede en son 20.13'te 3.9 büyüklüğünde Hatay Samandağ'da deprem meydana gelmişti.

    ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

    Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu.

     

     

  • "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

    SURİYE GENELİNDE DE HİSSEDİLDİ

    Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

    Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

    Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

    Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi.

    HATAY VALİSİ DOĞAN: İHBARLAR ALDIK, TARAMALARIMIZ SÜRÜYOR

    Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 20 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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