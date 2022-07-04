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Hatay'da inşaatın temel kazısında heyecanlandıran keşif! Koruma altına alındı

Hatay'daki inşaat kazısında villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu

04.07.2022 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi'nde Aralık 2021'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşıldı.

  • AA'nın haberine göre durumun Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.

  • Arkeologlar tarafından alanda yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait bir villanın duvarı olduğu ve tabanında da geometrik bezemeli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edildi. Koruma altına alınan inşaat alanında yaklaşık bir ay önce kurtarma kazıları başlatıldı.

  • Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Roma İmparatorluğu döneminde adı Antiochia olan kentte o döneme ait çok sayıda eserin izlerine rastlandığını söyledi.

  • Defne Belediyesi sponsorluğunda, temel kazısı sırasında rastlanılan kalıntıların bulunduğu alanda bir arkeolog, sanat tarihçisi ve 11 işçiyle kurtarma kazısının devam ettiğini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

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