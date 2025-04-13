Hatay'da havanın kararmasıyla birkaç saat boyunca kendini gösteren ay görenleri büyüledi

Hatay'da havanın kararmasıyla birkaç saat boyunca kendini gösteren ay görenleri büyüledi

Hatay'da havanın kararmasıyla birkaç saat boyunca kendini gösteren ay halesi mest etti.

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Hatay’da akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüntü oluştu. Her geçen dakika kendini belli eden ay halesi ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı. Havanın bulutlu olmasından dolayı zaman zaman görünen hale görünümü vatandaşları hayran bıraktı.

Gökyüzünde beliren görüntünün kendilerini hayran bıraktığını ifade eden vatandaşlar, mest olduklarını söylediler.