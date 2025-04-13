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        Haberler Gündem Hatay'da havanın kararmasıyla birkaç saat boyunca kendini gösteren ay görenleri büyüledi

        Hatay'da havanın kararmasıyla birkaç saat boyunca kendini gösteren ay görenleri büyüledi

        Hatay semalarında beliren ay kozmik şölen oluşturdu. Gökyüzünde beliren görüntünün kendilerini hayran bıraktığını ifade eden vatandaşlar, mest olduklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 00:50 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:52
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        Ayın halesi mest etti
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        Hatay'da havanın kararmasıyla birkaç saat boyunca kendini gösteren ay halesi mest etti.

        Hatay’da akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüntü oluştu. Her geçen dakika kendini belli eden ay halesi ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı. Havanın bulutlu olmasından dolayı zaman zaman görünen hale görünümü vatandaşları hayran bıraktı.

        Gökyüzünde beliren görüntünün kendilerini hayran bıraktığını ifade eden vatandaşlar, mest olduklarını söylediler.

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        #Hatay
        #ay halesi
        #haberler
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