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        Haberler Gündem Hatay'da denize giren kişi boğuldu - Güncel haberler

        Hatay'da denize giren kişi boğuldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevrik sahilinde denize giren F.A. ve 2 arkadaşı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, F.A. ile arkadaşlarını sudan çıkardı. F.A'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:25 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:25
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        Denize giren kişi boğuldu
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        Çevrik sahilinde denize giren F.A. ve 2 arkadaşı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, F.A. ile arkadaşlarını sudan çıkardı.

        112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde F.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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