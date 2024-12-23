Hatay'da 5 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti
Hatay Dörtyol'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, 5 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; ailesiyle ağustosta gittiği Kuzuculu Mahallesi’nde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki T. K, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun naaşı, Payas ilçesindeki Asri Mezarlığında toprağa verildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.