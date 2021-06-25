Hastanedeki dehşette eski eş tutuklandı!

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekniker olarak görev yapan sağlık memurunun, hastane içerisinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulunduğu olayla ilgili eski eşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 16 Haziran 2021 günü saat 16.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, pansuman odasından silah sesi duyan personeller, panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi (45) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin acil servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savaş Hamurçili'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hamurçili'nin ölümünün ardından polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Hamurçili'nin eski eşi E.T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.T.'nin ifadeleri şüpheli bulunurken, eski eş tutuklanarak cezaevine konuldu.
Savaş Hamurçili’nin 10 gün önce şüpheli ölümü ve eski eşi E.T.’nin tutuklanmasının ardından yeni detaylarda ortaya çıktı. Hamurçili’nin aynı hastanede görevli hemşire E.H. ile evlendiği, 26 Haziran 2021 tarihinde düğünlerinin olacağı öğrenildi. Öte yandan, Savaş Hamurçili için görevli olduğu hastanede bir anma töreni yapıldı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi titizlikle devam ediyor.
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